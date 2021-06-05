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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KONJEVİC POLJE - Boşnak nine Orloviç'in bahçesine izinsiz yapılan Ortodoks kilisesi yıkıldı

KONJEVİC POLJE - Boşnak nine Orloviç'in bahçesine izinsiz yapılan Ortodoks kilisesi yıkıldı



: - Boşnak nine Orloviç'in röportajı - Kilisenin iş makinası tarafından yıkılması - Yıkılan kilisenin enkaz görüntüsü - Boşnak nine Orloviç'in bahçesine izinsiz yapılan Ortodoks kilisesi yıkıldıKONJEVIC POLJE (AA) – Bosna Hersek 'in Srebrenitsa kenti yakınlarındaki Konyevic Polye köyünde yaşayan Boşnak nine Fata Orloviç'in bahçesine izinsiz inşa edilen Ortodoks kilisesinin yıkımı tamamlandı.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) 1 Ekim 2019'da verdiği kararla yıkılmasına hükmedilen kilisenin kaldırılması çalışmalarına sabah saatlerinde başlanmıştı. Bosna Hersek 'te 1992 - 1995'te yaşanan savaştan önce köyünde eşi ve 7 çocuğuyla yaşayan Fata Orloviç, savaş sırasında eşi Sacir dahil, 22 yakınını kaybetti.Ülkenin farklı bölgelerinde mülteci olarak yaşayan ve ABD'de yaşayan çocuklarının tüm ısrarlarına rağmen doğduğu toprakları terk etmeyen Orloviç, 1999'da savaştan önce yaşadığı köyüne döndü.Döndüğünde bahçesine kilise yapıldığını gören Orloviç, izinsiz yapılan bu kilisenin kaldırılması için hukuk mücadelesi başlattı.Kilisenin yıkılmaması için kendisine teklif edilen parayı reddeden Boşnak nine, 11 yıl süren hukuk mücadelesini 2019'daki AİHM kararıyla kazanmıştı.Orloviç, yaptığı açıklamada, uzun yıllar devam eden direnişten yorulduğunu ifade ederek "Çok şükür bugünleri de gördük. Benim için zor bir gün. Herkes kendi hakkını arıyor. Ben de arıyorum. Yıkılmasını istemezdim ama böyle olması gerekiyordu." dedi.
Kilisenin, bahçesinden kaldırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Orloviç, "Artık rahatça bahçeye çıkıp kahvemi yudumlayabilirim. Bize çok büyük kötülükler yaptılar, onların da sonu geldi." diye konuştu.

Kötülük Mülteci İş Makinası 

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