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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
- Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde kiliseye EYP’li saldırı: 2 yaralı

- Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde kiliseye EYP’li saldırı: 2 yaralı

Kilisenin bahçesinden görüntü

Saldırı 

-Kilisenin içinden fotoğraf

( KİNŞASA ) KİNŞASA

- Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde kiliseye el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda en az 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Beni kentinde sabah saatlerinde bir Katolik kilisesine EYP ile saldırı düzenlendi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, ibadet etmeye gelen Hristiyanların hedef alındığı saldırıda en az 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Patlama nedeniyle kilisedeki banklarda hasar meydana geldiği öğrenildi.
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