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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
- Kongo'daki Nyiragongo yanardağı patladı, tahliyeler sürüyor

- Kongo'daki Nyiragongo yanardağı patladı, tahliyeler sürüyor

İnsanların kaçışması

( KİNŞASA ) KİNŞASA

Sosyal Medya Lyon Gökyüzü Hükümet Kaçış 


- Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde bulunan ve Afrika'nın en aktif volkanlarından biri olan Nyiragongo yanardağında patlama meydana gelirken, patlama nedeniyle risk altındaki 1.5 milyon nüfuslu Goma şehrinde tahliye çalışmaları devam ediyor. Afrika'daki en aktif volkanlardan biri olan Nyiragongo yanardağında patlama meydana geldi. Kongo Cumhuriyeti'nde bulunan yanardağın patlaması nedeniyle 1.5 milyon nüfuslu Goma şehri risk altına girdi. Yetkililer, yerel halkı tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Yerel halkın yanlarına aldığı eşyalarla birlikte komşu ülke Ruanda sınırına gittikleri görüldü.
Patlama kilometrelerce uzak da meydana gelse de bölgede bulunan çok sayıda yerleşim yerinden görülürken, gökyüzünü kırmızıya boyadı. Kongo hükümet sözcüsü Patrick Muyaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hükümet Goma'daki durumu yakından izliyor" dedi.
Öte yandan Nyiragongo en son 2002 yılında patladığında 250 kişi hayatını kaybetmiş, Goma'da 120 bin kişi evsiz kalmıştı.
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