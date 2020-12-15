KONAKRİ - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Gine'de

- Uçağın gelişi - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun uçaktan inişi - Karşılama detayları - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Gine li mevkidaşıyla selamlaşmasıKONAKRİ (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde’nin yemin törenine katılmak üzere, Gine ’nin başkenti Konakri’ye geldi. Bakan Çavuşoğlu’nu, Konakri Uluslararası Havalimanı’nda Gine Dışişleri Bakanı Mamadi Toure karşıladı. Bakan Çavuşoğlu’na, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da eşlik etti.
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