Konaklı’ya Kadın ve Çocuk Akademisi

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- Nilüfer Belediyesi tarafından yaptırılan Konaklı Kadın ve Çocuk Akademisi törenle açıldı. Çalı, Kültür, Hasanağa ve Büyükbalıklı mahallelerinde hizmete giren kadın çocuk akademilerinin ardından Konaklı Mahallesi’nde de pandemi süreci öncesi hizmet vermeye başlayan Konaklı Kadın ve Çocuk Akademisi’nin resmî açılışı gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, her mahallede, özellikle kadınlar için ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim çalışmaları yaptıklarını ve örgütlenip, üretimde bulunmalarına destek verdiklerini ifade etti.

Erdem konuşmasına şöyle devam etti: “Kadınların ve çocukların sosyal hayattaki konumlarının ve seslerinin güçlenmesini desteklemek için attığımız adımlardan biri de kadın ve çocuk akademileri. Artık pandemi kurallarına uyarak buradaki çalışmalarımıza hız vermek istiyoruz. Burada kadınlar için açacağımız el sanatları, hobi atölyelerimize, kişisel, mesleki ve akademik gelişime yönelik eğitimlerimize ilginizi bekliyoruz. Burada ayrıca çocuklarımızın okul derslerine yardımcı çalışmalar, bilişsel gelişimi destekleyici atölyeler ve eğlenceli oyunlar olacak. Sportif etkinliklerin düzenleneceği spor salonumuz aynı zamanda cemiyetleriniz için de kullanabileceğiniz bir alan olarak hizmetinizde olacak.” Başkan Erdem Kadın ve Çocuk Akademisi’ndeki çalışmaların, zaman içinde mahalle sakinlerinin de talep ve katkılarıyla zenginleşeceğini de vurguladı. Bugüne kadar 4 mahallede bulunan akademilere toplam 2509 kadın, ve 1147 çocuğun kayıt olduğunu söyleyen Başkan Erdem, “Yeni akademilerimizi açarak bu sayıyı çok daha yukarılara taşımak istiyoruz. Ben kadın ve çocuk akademisinin Konaklı Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Eğitim ve kültür yuvası olsun” Törende mahalle sakinleri adına konuşan Konaklı Mahallesi azası Hasan Tosun, mahalle sakinleri adına projede fikir aşamasından bugüne dek emeği geçen herkese teşekkür etti. Tosun, “ Bu yapının bir bina olarak kalmayıp yeni fikirler ve çalışmalar üreten bir eğitim ve kültür yuvası olacağına inanıyoruz. Bizler Konaklı sakinleri olarak üzerimize düşen görevleri yerine getireceğimizi taahhüt ediyoruz” dedi.

Başkan Turgay Erdem ve beraberindekiler açılışın ardından akademi bünyesindeki spor salonunu ve diğer birimleri gezdi. Başkan Erdem, spor salonunda çocuklarla voleybol oynarken, mahallenin yaşlı sakinleri de oyuna dahil olunca ortaya renkli görüntüler çıktı. (MŞ-Y)



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