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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Konaklama tesislerine polis denetimi

Konaklama tesislerine polis denetimi

Polis ekiplerinin konaklama tesislerine yaptığı operasyon görüntüleri

( HATAY )- Fuhuşa aracılık eden 1 kişi ile hırsızlık zanlısı 1 kişi gözaltına alındı HATAY

Hırsızlık Zanlısı Polis Denetimi Akalan Fuhuş Hırsız 


- Hatay’ın İskenderun İlçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince günübirlik (apart) konaklama tesislerinde yapılan denetimlerde, yabancı uyruklu 2 kadına fuhuş amaçlı aracılık, yer ve imkan sağlayan 1 kişi ile hırsızlık suçundan aranan 1 kişi yakalandı.İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan, Pirireis ve Mustafa Kemal mahallelerinde faaliyet gösteren günübirlik (apart) konaklama tesislerinde 1774 sayılı kimlik bildirme kanunu ve İçişleri Bakanlığının 153 sayılı genelgesi kapsamında konaklayan şahısların sistemine kayıtlarının yapılıp yapılmadığını ve HES kodlarının sorgulanıp sorgulanmadığının kontrol edilmesi ile fuhuş amaçlı kullanılan 7 konaklama evlere yönelik denetim gerçekleştirdi.Yapılan denetimlerde; Gürcistan uyruklu N. L. ve Ş. P. isimli bayanlara fuhuş amaçlı aracılık, yer ve imkan sağlayan H. S. isimli şüpheli şahıs ile Hırsızlık suçundan arama kaydı bulunan M. Y. Adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan şahıslar yasal işlemler için karakola götürüldü.
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