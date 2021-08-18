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Kömürlükte çıkan yangın kerpiç evi kül etti
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kömürlükte çıkan yangın kerpiç evi kül etti

Kömürlükte çıkan yangın kerpiç evi kül etti

Olay yeri

İlk Müdahale Yangın Altın Bahçe Hortumu Yangına Müdahale 

-Ekiplerin müdahalesi
-Vatandaşların itfaiye ekiplerine su ikramı
-Yangına hortumla su tutan Esma Ateş röportaj

( SAKARYA )-İtfaiye ekipleri gelene kadar ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 2 katlı evin kömürlük kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken kerpiç ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi Tıkız Sokak’ta yabancı uyruklu insanların yaşadığı iki katlı kerpiç evde çıktı. Evin kömürlük kısmında çıkan yangını gören mahalleli durumu itfaiye ekiplerine haber verirken bazı vatandaşlarda kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı. Yangına bahçe hortumu ile müdahale eden Esma Ateş isimli vatandaş, “Çocukların aşağıya mendil attığını gördüm sonrasında ise kömürlük kısmında yangın çıktı. Bende evden hortumu aldığım gibi müdahale etmeye çalıştım. Evdekilerin hepsi dışarı çıkmıştı bende zaten onların seslerine çıktım. Elimden tek şey geliyordu o da yangını söndürmeye çalışmak etraftaki arkadaşlarla birlikte. İtfaiyeye zaten haber verilmişti, onlar da hemen müdahale ettiler olaya” dedi.

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