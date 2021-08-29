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Kömür taşıyan kamyon takla attı:2’si ağır 3 yaralı
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Kömür taşıyan kamyon takla attı:2’si ağır 3 yaralı

Kömür taşıyan kamyon takla attı:2’si ağır 3 yaralı

Ambulansın gelişi

İlk Müdahale Bild Altın Direksiyon Trol 

-Yaralılardan görüntü
-Hastaneden görüntü
-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) - ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kömür taşıyan kamyonun takla atarak ters dönmesi sonucu meydana gelen feci kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre Ali Taş idaresindeki 63 ABV 177 plakalı kömür yüklü kamyon, Kahta ilçesine bağlı Kayadibi köyü yakınların da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan kamyon daha sonra ters dönerek durabildi. Meydana gelen kazada kamyon sürücüsü Ali Taş ile araçta bulunan Abdo Elabbas ve Vail Muco yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Abdo elabbas ile Ali Kaya’nın sağlık durumlarının ciddiyetlerini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (HT)
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