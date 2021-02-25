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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kömür sobası evi yaktı

Kömür sobası evi yaktı

Yanan evden detay

Polis Kömür Sobası Nadan Polis Ekipleri 

-Yanan eve itfaiyenin müdahalesi

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Çine ilçesindeki bir evde kömür sobasından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın evde büyük maddi hasara yol açtı. Yangın, Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer ve Mürüvet Y. çiftinin yaşadığı altı katlı apartmanın dördüncü katındaki evde kömür sobasından sıçrayan kıvılcım yorganı tutuşturdu. Yangın sırasından evde bulunan Mürüvet Y. ve oğlu alevleri görerek panikle dışarıya çıkarak komşularından yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Çine İtfaiye Amirliği ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri apartman sakinlerini güvenli bir şekilde binadan tahliye ederken, itfaiye ekipleri evi saran alevlere balkondan müdahalede bulundu. Yaklaşık bir buçuk saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. (NS-OD-Y)
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