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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Komşuya giden kadın döndüğünde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı

Komşuya giden kadın döndüğünde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı

Polis ekipleri

Yaşlı Kadın Olay Yeri İnceleme Yaşlı Adam Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Sağlık ekipleri
-Mahalle sakinleri
-Röportaj
-Detay

( İSTANBUL ) - (ÖZEL)Komşuya giden kadın döndüğünde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı İSTANBUL

- Kartal’da akşam saatlerinde karşı komşusuna giden kadın geri döndüğünde kocasının hareketsiz yattığını gördü. Olay karşısında büyük şok yaşayan yaşlı kadın durumu hemen çevredeki vatandaşlara haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay saat 21.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Mülkiye sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre isminin Mevlüt olduğu öğrenilen yaşlı adamın karısı akşam saatlerinde komşusuna oturmaya gitti. Komşudan geri döndüğünde ise kocasının yerde hareketsiz yattığını gördü. Olay karşısında büyük şok yaşayan yaşlı kadın durumu hemen çevredeki vatandaşlara haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerindeki tüm bulguları araştırarak geniş çaplı çalışma başlattı. Apartmanın alt katında market sahibi olan Cengiz Demir,” Akşam saatleriydi üst komşu Mevlüt Amcanın bayılmış olduğunu söyledi.

Ben o esnada hemen polis sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdim. İçeri girdiğimizde cansız bedeni ile karşılaştık. Bir hastalığı falan yoktu her akşam yanıma iner sohbet ederdik” diye konuştu.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (MB-
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