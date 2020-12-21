Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Komşusunun sayesinde 58 bin lira dolandırılmaktan kurtuldu

- Komşusunun sayesinde 58 bin lira dolandırılmaktan kurtuldu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde dolandırılmaktan kurtulan emekli öğretmen

Emekli Öğretmen Banka Hesabı Harekete Geç Polis Karakolu Polis Ekipleri 

-Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta emekli bir öğretmen komşusunun dikkati sayesinde 58 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtuldu. Edinilen bilgiye göre; Tokat’ın Erbaa ilçesinde Y. D. komsu olan emekli öğretmen S.K’nın (69) dolandırılmak üzere olduğunu polise ihbar etti. Yapılan ihbar sonucu harekete geçen polis ekipleri emekli öğretmenin Erbaa’daki banka hesabına 58 bin lira yatırdığını tespit etti. Polis ekipleri hesaptaki paraya bloke koydururken, yaşlı adam ulaşmaya çalıştı. Dolandırıcıların cep telefonunu açık tutarak meşgul ettiği yaşlı adamın Niksar’da olabileceği değerlendirilen polis çalışma yapıldı. Niksar polisi yaşlı adamı banka hesabındaki blokeyi kaldırmak isterken tespit etti. Dolandırıldığını anlayan emekli öğretmen parasının kurtarıldığına sevindi. 58 bin lirası komşusunun dikkati sayesinde kurtuldu Emekli öğretmen S.K, markette alışveriş yaparken telefonla arayan kişilerin kendini polis olarak tanıttığını belirterek, “Söylediklerine göre benim kimlik bilgilerimi ele geçirmişler. Hakim ve savcıları tehdit edip benim ismimi veriyorlarmış. Operasyon yapacaklarını söyleyip verdikleri hesap numarasına 58 Bin TL yatırmamı söylediler. Bende bankaya gittim verdikleri hesaba 58 Bin TL yatırdım. Bu arada benim komşum Erbaa’da polis karakoluna giderek telefonla dolandırıldığımı düşünerek durumu anlatmış ve paraya bloke koydurmuşlar. Beni arayan şahıs daha sonra hesaptaki parayı ulaşamadıklarını belirtip Niksar ilçesine gitmemi oradan hesaba para yatırmamı istediler. Bende Erbaa’dan hızlıca aracımla Niksar’a geldim. Bankaya gittim bankada hesabıma bloke konulduğunu öğrendim. O esnada Niksar polisi yanıma geldi ve dolandırıldığımı söylediler. Polisi görünce şaşırdım ve karakola geldik. Daha önce de böyle dolandırıcı haberlerini duyuyordu ama başıma geleceğini tahmin etmiyordum. Sağolsun polis arkadaşlar kurtardılar beni Allah razı olsun” diye konuştu.
(Nİ-GF-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement