Komşusunun evini önce soydu sonra da kundakladı

-polis ekiplerinin ev çevresinde şahsı arama görüntüsü

-bölgede bulunan vatandaşların görüntüsü

-evin çevresinde polisin vatandaşları gönderme görüntüsü

-şahsın aracından görüntü

-araç içerisinde yağmalanan ürünlerin görüntüsü

-genel detay



( DÜZCE )- Arabayı bırakıp kaçan şahıs, bekçilerin kovalamacasında yakalandı DÜZCE



- Düzce'nin Karaca Mahallesi’nde bir şahıs komşunun evinden bilgisayar ve cep telefonu çalarak olay yerinden otomobil ile kaçtı. Şahıs, bekçilerin kovalamacası sonrasında yakalanarak gözaltına alınırken, bilgisayar ve cep telefonu otomobilin içinde bulundu. Olay Düzce Karaca Mahallesi 1368. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Y. Ç. aynı mahalleden arkadaşı S.D.’nin elinden telefonu alarak kaçmak istedi. Bu esnada bir eve giren Y. Ç. bu evin içinden 2 adet dizüstü bilgisayarı aldı. Bilgisayarları çalan şahıs evi kundaklayarak kaçtı. Daha sonra 81 AN 840 plakalı Tofaş marka otomobil ile bölgeden hızla kaçmaya başladı.

D-655 Zonguldak-Düzce Karayolu’ndan kırmızı ışık ihlali ve hız kurallarına uymayarak kaçan şahıs, Orhangazi Mahallesi’nde sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama yapan Bekçileri de atlatarak kaçmaya başladı.

Bekçilerin kovalamacası sonrasında şahıs, Şehit Murat Demir Mahallesi üzerinde inşaat halindeki bir binanın önüne aracı bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı.

Bekçiler tarafından Y. Ç. fazla kaçamadan yakalandı. Yapılan kontrollerde araç içerisinde 2 adet cep telefonu ve 2 adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyet müdürlüğüne getirilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Karaca Mahallesi 1368. Sokak üzerinde evde yangın nedeni ile bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeni ile mahalleli vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasını unutarak sokağa çıkarken, polis ekipleri vatandaşları evlerine gönderdi.



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