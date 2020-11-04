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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Komşusuna çıktı, yaklaşık 100 bin lirasını çaldırdı

Komşusuna çıktı, yaklaşık 100 bin lirasını çaldırdı

Mağdur Çiğdem Geldi’nin konuşması

Ziynet Eşyası Çeyrek Altın Gram Altın Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Apartman detay
-Olayı anlatması

( KONYA ) KONYA

- Konya’da şarj aleti almak için komşusuna çıkan Çiğdem Geldi'nin evinden altın, pırlanta ve paraların bulunduğu yaklaşık 100 bin lira değerinde eşya çalındı. Olay, 26 Kasım’da merkez Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde bulunan bir evde yaşandı. İddiaya göre, üst kat komşusundan cep telefonu şarj aleti almak için yukarı katan çıkan Çiğdem Geldi, yaklaşık 15 dakika sonra evine geldiğinde paralarının ve altınlarının olmadığını fark etti. Durumu polis ekiplerine bildiren Çiğdem Geldi, 3 bin 500 lira parasıyla birlikte 1 adet beşi bir yerde, 1 adet zincir, 4 adet bilezik, 1 adet kelepçe bilezik, pırlantalar, 10 çeyrek altın, 4 gram altın ve ziynet eşyasını çaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olay günü üst kat komşusuna çıktığını ifade eden Çiğdem Geldi, “Aşağıya indikten sonra pazara gidecektim. Portmantoda paralarımın olmadığını fark ettim, hırsızlıktan şüphelendim. Tekrar yatak odama gidip bazanın altına baktığımda altın çantamın kesilerek altınlarımın alındığını fark ettim. Toplamda 100 bin liraya yakın param gitti, yetkililere sesleniyorum ve bana yardımcı olmalarını istiyorum” dedi.
(RÇ-İP-
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