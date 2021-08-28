Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Komşuların 'kedi besleme' tartışması kamerada
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Komşuların 'kedi besleme' tartışması kamerada

Komşuların 'kedi besleme' tartışması kamerada

Kedilere yem verilmesi

İkitelli Kamera Diyalog Sudan Cep Telefonu 

-Tartışma diyalogları
-Kadının su dökmesi
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Kedi besleme tartışmasında su döktü İSTANBUL

- İkitelli’de apartmanların bahçe kısmında bulunan sokak kedilerine yem veren bir vatandaş ile komşusu arasında tartışma çıktı. Kedileri istemediğini belirten komşu bir süre tartıştıktan sonra camdan aşağıya su döktü. Olay, bugün saat 15.30 sularında Başakşehir İkitelli Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede bulunan apartmanların bahçe kısmında bulunan sokak kedilerine yem vermek isteyen bir kadın ile komşusu arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma dakikalarca sürünce diğer komşularda dahil oldu. Kedileri istemeyen bir kadın komşuları ile tartıştıktan sonra içeriye girerek aşağıda beslenen kedilerin üzerine doğru su attı. Atılan sudan sonra sinir krizi geçiren vatandaş "burası benim sınırım seni ilgilendirmez" diyerek tepki gösterdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
İlgili Foto Galeriler
Sudan Koyun Geçirme YarışmasıSudan Koyun Geçirme Yarışması
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement