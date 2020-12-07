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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Komşuların kavgasında araca pompalı tüfekle saldırı

Komşuların kavgasında araca pompalı tüfekle saldırı

olay yeri detay

( MALATYA ) MALATYA

Akalan Alacak Verecek Meselesi Polis Ekipleri Pompalı Tüfek Saldırı 


- Malatya'da komşular arasında yaşanan silahlı olayda açılan ateş sonucunda bir araca saçma isabet ederken olayın şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşilkaynak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki komşu arasında alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği ileri sürülen olayda, İsra Sokak içerisinde ilerleyen K.Y. idaresindeki minibüse C.G. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Yaralananın olmadığı olayda şüpheli kaçarak uzaklaşırken, araç isabet aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, ekipler kısa sürede olayın şüphelisi C.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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