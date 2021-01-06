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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Komşuların dikkati, itfaiye ve polisin çabasıyla anne ve oğlu ölümden kurtardı

Komşuların dikkati, itfaiye ve polisin çabasıyla anne ve oğlu ölümden kurtardı

Polis ekiplerinden görüntü

İlk Müdahale Polis Karbonmonoksit Karbon Polis Ekipleri 

-Hastaneden görüntü
-Anne ve çocuktan görüntü detaylar
-Hastaneye gelişlerinden görüntü

( ÇORUM )- Kapıyı kırarak içeri giren itfaiye ekipleri, sobadan sızan gazdan etkilenen anne ve oğlu son anda kurtardı ÇORUM

- Çorum’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve oğul, komşularının dikkati polis ve itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı. Polis ve itfaiye ekipleri tarafından evlerinin kapıları kırılarak ölümden kurtarılan anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay, Gülabibey mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet 1. Sokak’ta yaşayan Muna Caddorı Khalaf Al Jumaılı duş almak için banyoya girdi. Bu sırada evde bulunan sobadan içeriyi duman kaplamaya başladı.
Evde bulunan 12 yaşındaki Abdullah Abdulcabbar Abbas Al Amı banyonun kapısına vurarak annesinden yardım istedi. Annesine sesini duyuramayan çocuk bu kez evin duvarlarına vurmaya başladı.
Komşuların dikkati, polis ve itfaiyenin çabası faciayı önledi Duvardan gelen sesleri duyan apartman sakinleri anne ve oğlunun bulunduğu daireye geldi. Zile basmalarına rağmen komşularından haber alamayan apartman sakinleri polisi aradı. İhbar üzerine Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği’ne bağlı çok sayıda ekip belirtilen adrese sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapı açamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Apartman dairesinin kapısını kırarak içeri giren polis ve itfaiye ekipleri anne ve oğlunu yarı baygın halde buldu. Polis ve itfaiye ekipleri tarafından evden çıkarılan talihsiz anne ve oğlu olay yerinde hazır bulunan ambulansa alınarak ilk müdahaleleri yapıldı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan anne ve oğlun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (MMY-BÖ-KA
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