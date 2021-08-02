Komşular arasında silahlı bıçaklı kavga: 3 yaralı

-Sokaktaki polisler ve polis araçlarından görüntü

-Özel harekat polislerinin görüntüsü

-Sokakta yaşanan hareketlilik

-Polislerin çevrede güvenlik önlemi alması

-Olayın meydana geldiği evin görüntüsü

-Evin önündeki boş fişek görüntüsü

-Çevik kuvvet ekiplerinden görüntü

-Kavganın taraflarından Gül Zurnacı ile röportaj



( MERSİN ) MERSİN



- Mersin'de aynı sokakta oturan iki komşu aile arasında çıkan silahlı-bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde aynı sokakta oturan iki komşu aile arasında alacak verecek meselesinden kavga çıktı. Kavgada taraflar bir birlerine bıçak ve pompalı tüfekle saldırdı. Olayda 3 kişi, bıçak ve silahla yaralanarak hastaneye kaldırılırken bölgeye, aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, aralarında silahı kullandığı ileri sürülen E.Z'nin de bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Çevik kuvvet ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Kavganın taraflarından Gül Z., 6-7 kişinin kendilerine bıçakla saldırdığını, evlerine baskın yaptıklarını ileri sürerek, "Oğlumda bizleri korumak için tüfekle sıktı" dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(HSK-

