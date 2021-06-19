Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Komşular arası kavga kanlı bitti: 1 yaralı

Komşular arası kavga kanlı bitti: 1 yaralı

OLAY YERİ

İlk Müdahale Bağlama Emniyet Müdürlüğü Zabıta Polis Ekipleri 

-YARALININ HASTANEYE GÖTÜRÜLMESİ
-POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI
-EVDE BULUNAN TÜFEK
-ŞAHSIN GÖZALTINA ALINMASI
-ŞAHISLA RÖPORTAJ

( BOLU )- Kedisini öldüren köpeğin sahibini tabancayla vurdu BOLU

- Bolu’da, kedisini öldüren köpeğin sahibi komşusuyla tartışan Gürsel S., önce köpeğe tüfekle ateş etti ardından tabancayla komşusunu vurdu. Olay, saat 09.30 sıralarında Dağkent Mahallesi 4. Ada’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi’nde zabıta olarak görev yapan Yücel Güler’in (44) köpeği dün komşusu Gürsel Söğütoğlu’nun (44) bahçesine girerek kedisini öldürdü. Köpeğin sabah saatlerinde yine bahçesine girdiğini gören Söğütoğlu evinde bulunan tüfekle köpeğe ateş etti. Köpeğine ateş edildiğini gören Güler ile Söğütoğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Söğütoğlu yanında bulunan tabancayla Yücel Güler’i göğsünden vurdu. Ağır yaralanan Güler kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yücel Güler olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Komşusunu vuran Söğütoğlu ise, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Söğütoğlu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı sırada, “Zabıtalığına güvenerek racon kesti. Dün kediyi parçaladı. Çocuklara saldırdı. Köpeğini bağla dedim bağlamadı. Sabah bana küfür etti” dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement