Komşular arası kavga kanlı bitti: 1 yaralı

-YARALININ HASTANEYE GÖTÜRÜLMESİ

-POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI

-EVDE BULUNAN TÜFEK

-ŞAHSIN GÖZALTINA ALINMASI

-ŞAHISLA RÖPORTAJ



( BOLU )- Kedisini öldüren köpeğin sahibini tabancayla vurdu BOLU



- Bolu’da, kedisini öldüren köpeğin sahibi komşusuyla tartışan Gürsel S., önce köpeğe tüfekle ateş etti ardından tabancayla komşusunu vurdu. Olay, saat 09.30 sıralarında Dağkent Mahallesi 4. Ada’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi’nde zabıta olarak görev yapan Yücel Güler’in (44) köpeği dün komşusu Gürsel Söğütoğlu’nun (44) bahçesine girerek kedisini öldürdü. Köpeğin sabah saatlerinde yine bahçesine girdiğini gören Söğütoğlu evinde bulunan tüfekle köpeğe ateş etti. Köpeğine ateş edildiğini gören Güler ile Söğütoğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Söğütoğlu yanında bulunan tabancayla Yücel Güler’i göğsünden vurdu. Ağır yaralanan Güler kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yücel Güler olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Komşusunu vuran Söğütoğlu ise, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Söğütoğlu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı sırada, “Zabıtalığına güvenerek racon kesti. Dün kediyi parçaladı. Çocuklara saldırdı. Köpeğini bağla dedim bağlamadı. Sabah bana küfür etti” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

