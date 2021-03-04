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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Komşular arası 'gürültü' kavgası: 2 yaralı

Komşular arası 'gürültü' kavgası: 2 yaralı

kavgayı ayırmaya çalışan ama başaramayandan görüntü

İlk Müdahale Polis Aracı Hastane Sağlık Ekipleri Yaralı Çocuk 

-ev içerisindeki şahıslardan görüntü
-yaralı çocuktan görüntü
-şahısların gözaltı görüntüsü
-yaralının polis aracına bindirilme görüntüsü
-binadan görüntü
-genel detay

( DÜZCE -ÖZEL) Komşular arası "gürültü" kavgası: 2 yaralı- Kavgayı ayırmaya çalıştı, başarılı olamadı DÜZCE

- Düzce'de gürültü yüzünden komşular arasında çıkan arbedede 2 kişi yaralandı. Arbede sonrasında 2 kişi ise gözaltına alındı. Olay, gece saatlerinde Azmimilli Mahallesi Darıyerli Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşular arasında gürültü nedeni ile tartışma yaşandı. Ağız münakaşası ile başlayan tartışma sonrasında arbedeye dönüştü. Çıkan kavga sonrasında F.D.M. ve olayın büyümemesini için tarafları ayırmaya çalışan S.A.D. adlı şahıs yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına alırken olayla ilgili inceleme başlattı.
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