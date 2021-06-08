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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Komşu kavgasında kopan parmak hala bulunamadı

Komşu kavgasında kopan parmak hala bulunamadı

- OLAY YERİ

İlk Müdahale Bıçaklı Saldırı Silahlı Kavga Emniyet Müdürlüğü Polis Ekipleri 

-- EKİPLERİN ÇALIŞMASI
-- SİNİR KRİZİ GEÇİRENLER
-- ŞAHISLARIN ADLİYEYE GELİŞİ (YENİ)
-- DETAYLAR (YENİ)

( BOLU )- Komşular arasında silahlı kavgaya karışan 3 kişi adliyeye sevk edildi BOLU

- Bolu’da, komşu iki aile arasında çıkan bıçak ve silahlı kavgada 1’i polis 5 kişi yaralanırken, olaya karışan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayda kopan parmak ise hala bulunamadı. Olay, dün saat 22.00 sıralarında Küçükberk mahallesi 6’ıncı sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Sokulluoğlu ve ablası Burcu Fırat evlerine gittikleri sırada, daha önce husumetli oldukları komşuları Ergün ve Ersin Baştürk’ün bıçaklı saldırısına uğradı. İki grup arasında çıkan kavgayı duyan ve Sokulluoğlu’nun evinde bulunan Murat Acar tüfekle dışarı çıkarak Ergün ve Ersin Baştürk kardeşlere arka arkaya ateş etti. Çeşitli yerlerinden yaralanan Baştürk kardeşler kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memurunun da düşerek omuzunun çıktığı kavgada savaş alanına dönen olay yerinde kavgaya karışanların yakınları sinir krizi geçirdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ersin Baştürk'ün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kopan parmağı aradılar Bıçağın da karıştığı kavgada Ergün Baştürk’ün parmağı koptu. Olay yerini güvenlik şeridiyle kapatan polis ekipleri dakikalarca kopan parmağı aramasına rağmen bulamadı. Olayın ardından Burak Sokulluoğlu, Mustafa Acar ve Burcu Fırat gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 3 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (FC-RFK
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