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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Komşu kavgası kanlı bitti bir yaralı, bir tutuklu

Komşu kavgası kanlı bitti bir yaralı, bir tutuklu

- MARMARİS ADLİYESİ

Adam Yaralama Hastane İçmeler Silahlı Kavga Ruhsatsız Silah 

-- ŞAHSIN ADLİYEYE ÇIKARILIŞI

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde iki komşu arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya döndü. Olayda silahla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, ruhsatsız silahı ile komşusunu ateş edip yaralayan şahıs ise tutuklandı. Edinilen bilgiye göre; evinin dış cephesinin tadilatını yaptıran Burhan B. ile koşuları arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Burhan B. ruhsatsız silahı ile komşusu Mustafa C.'yi yaraladı. Kasığından yaralanan Mustafa C. hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından el konulan olayda Burhan B. ruhsatsız ateşli silah bulundurmak ve ateşli silahla adam yaralamaktan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Burhan B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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