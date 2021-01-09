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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Komşu ilçeden hırsızlığa gelen şüpheli tutuklandı

Komşu ilçeden hırsızlığa gelen şüpheli tutuklandı

Şüphelinin adliye çıkışı

Polis Hastane Akalan Harekete Geç Hırsız 

-Şüphelinin hastane giriş çıkışı

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Seydişehir ilçesinde, ikinci kez motosiklet çalmak isterken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı. Şahsın, komşu ilçe Bozkır’dan gelerek hırsızlık yapmaya çalıştığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, 26 Aralık 2020 tarihinde Ulukapı Mahallesinde bir evin önündeki motosiklet çalındı. Bunun üzerine harekete geçen Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri MOBESE kayıtlarını inceleyerek çalınan motosikletin Bozkır ilçesine H.S. (20) tarafından götürüldüğünü tespit etti. Şahsı yakalamak için çalışma başlatan polis, şüphelinin yeniden Seydişehir’e geldiğini belirledi. H.S. yine bir motosikleti çalmak isterken suçüstü yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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