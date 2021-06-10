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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Komisyon üyeleri Yenişehir’de incelemelerde bulundu

Komisyon üyeleri Yenişehir’de incelemelerde bulundu

röp.

( BURSA ) BURSA

Misyon Toplantı Çekim Aşırı Yağış 


- Bursa Büyükşehir Belediyesi komisyon üyeleri Yenişehir’de taşkın sahasında incelemelerde bulundu. Yenişehir’e gelen komisyon üyeleri aşırı yağışlar sonrasında arazilerde meydana gelen hasarları yerinde inceleyerek alınması gereken tedbirleri değerlendirdi. Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyesi ve Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Bedel, “Bugün ilçemizde Çevre ve Sağlık Komisyonu ve Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyelerini ağırladık. Yenişehir’de yaptığımız toplantıda Boğazköy barajındaki taşkınla alâkalı DSİ personeli bizlere brifing verdi. Drone çekimi ile taşkın sahalarını gösterip bunun neden kaynaklandığını anlattılar. Hazırlanan rapor Bursa Büyükşehir Belediyesine sunulacak” dedi.
Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Ercan Barutçu, “Nisan ayında meydana gelen yağışlardan sonra bize iletildi. Yağışlarda meydana gelen su taşkınları var. Boğazköy barajından gelen su arazilere gelmişti. Alınması gereken tedbirler için yerinde incelemelerde bulunacağız” diye konuştu.
Toplantıya Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Muhtarlar Derneği Başkanı Orhan Yıldız, Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş da katıldı.
(FA-MŞ)
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