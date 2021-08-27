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Kombi patladı, müstakil ev alevlere teslim oldu
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Kombi patladı, müstakil ev alevlere teslim oldu

Kombi patladı, müstakil ev alevlere teslim oldu

Evden yükselen alevlerden görüntü

Jandarma Efes Yangın Müstakil Ev Yükselen 

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Kullanılamaz hale gelen evden görüntü
-Genel ve detay

( KOCAELİ )- Alev alev yanan ev kullanılamaz hale geldi KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan müstakil ev, kombi patlaması sonucu alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Ovacık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veysel Dede isimli vatandaşa ait olan müstakil evde kombi patladı. Patlamanın ardından kısa sürede büyüyen yangında, alevler bir anda evi sararak çatıya ulaştı. Evden yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarının ardından söndürüldü. Yangın sonrasında yaralanan kimsenin olmaması rahat bir nefes aldırırken, alevlere teslim olan ev ise tamamen kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.
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