Komandolar karadan helikopterler havadan Bayır köyünü kurtarmaya çalışıyor

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-ekiplerin yangını söndürme çalışmalarından görüntüler



( MUĞLA ) - İzmir ve İstanbul’dan komando birlikleri yangın bölgesine sevk edildi- Yangın yerine gelen komandolar söndürme çalışmalarına başladı MUĞLA



- Ege Bölgesi'ni etkisi altına alan orman yangınları Muğla’dan sonra Aydın'a da sıçradı. Muğla’nın 8 ilçesinde Aydın’ın ise 2 ilçesinde devam eden yangınları söndürmek için Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı komandolar da yangın bölgelerine sevk edilirken, helikopterler de havadan müdahale ediyor. Yangının en şiddetli ve riskli olan bölgelerinden Milas Bayır köyünde devam eden yangınlara Foça ve İstanbul’dan gelen komandolar müdahale etti. Zaman zaman TOMA’larla zaman zaman ise arazide söndürme ekipleri ile çalışan komandoların bir kısmı da alevlerin yaklaştığı kırsal Bayır köyünü korumak için uğraş veriyor. Çam ormanları ile kaplı bölgede mücadele devam ederken alevler hızla köye doğru ilerliyor. Söndürme ekipleri, komandolar ve köylüler karadan askeri helikopterler ise havadan alevlerin yaklaştığı Bayır köyünü kurtarmaya çalışıyor.

