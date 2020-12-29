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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Komandolar Fırat Kalkanı Bölgesine geçti

- Komandolar Fırat Kalkanı Bölgesine geçti

Komandoları taşıyan otobüsler

Piyade Komando Dolar Askeri Araç Gesi 

-Otobüslerin geçişleri
-Askeri araçların geçişi
-Genel ve detaylar

( KİLİS ) KİLİS

- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Kilis’in Suriye sınırındaki kritik bölgelerine komando birlikleri ile askeri araç ve personel taşıyan otobüsler Fırat Kalkanı bölgesine sevk edildi. Batı ve doğu illerinden yola çıkarak Hatay üzerinden Kilis'e gelen komando birliklerinin sevkıyatı sürüyor. Suriye’de görev yapacak olan piyade komando birlikleri, askeri araçlar ve personel taşıyan otobüsler ile askeri araçlar Kilis’in Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye’ye gönderildi. Komando birliklerinin Fırat Kalkanı bölgesinde görev yapacakları bildirildi.
(MAD-SD-
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