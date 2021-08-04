Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
KOM tek seferde ele geçirilen 106 milyon boş makaron yakalaması ile rekora imza attı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KOM tek seferde ele geçirilen 106 milyon boş makaron yakalaması ile rekora imza attı

KOM tek seferde ele geçirilen 106 milyon boş makaron yakalaması ile rekora imza attı

Makaronların ele geçirilmesi

( ANKARA ) - ANKARA

Sosyal Medya Rekor Lyon 


- Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Adana'da ele geçirilen 106 milyon 700 bin makaron ve 125 kilogram kıyılmış tütün, tek seferde gerçekleştirilen en büyük boş makaron yakalaması olarak kayda geçti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca Adana’da 2 farklı adreste gerçekleştirilen aramalarda, 106 milyon 700 bin adet boş makaron ile 125 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Söz konusu yakalama tek seferde gerçekleştirilen en büyük boş makaron yakalaması olarak kayda geçti. Olaya ilişkin ise 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. İçişleri Bakanı Soylu tebrik etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Adana’da 106 milyon 700 bin adet boş makaron ele geçirerek rekor yakalama imza atan kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum.” (MC-
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı