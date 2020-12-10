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10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kolunu tarım makinesine kaptıran yaşlı adam ağır yaralandı

Kolunu tarım makinesine kaptıran yaşlı adam ağır yaralandı

olay yeri görüntüleri

İlk Müdahale Jandarma Tarım Ağır Yaralı Yaşlı Adam 

-oğlu ile röportaj

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop’ta tarlada çalışırken kolunu tohum serpme makinesine kaptıran yaşlı adam ağır yaralandı. Olay, merkeze bağlı Kozcugaz köyü Sağıroğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada çalışan 60 yaşındaki Selami Daban tohum serpme makinesinin pervanesine bir anda kolunu kaptırdı. Yaşlı adamın kolu tohum serpme makinasının pervanesinde sıkıştı. Olay, yakınları tarafından jandarma, 112 ve itfaiye ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaşlı adamın kolu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ardından 112 ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı Selami Daban, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. İlk belirlemelere göre ağır yaralı Selami Daban’ın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

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