-Ekiplerin kurtarma çalışmaları

-Ambulansa sevk



( MALATYA ) - MALATYA



- Malatya'da koluna demir korkuluk saplanan çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay, Yeşilyurt ilçesi'ne bağlı Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Depo Sokak'ta bulunan bir bahçenin kapısı üzerinde atlayamaya çalışan 10 yaşındaki çocuğun koluna demir korkuluk saplandı. Durumun fark edilmesiyle birlikte itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verilirken, kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaklaşık 5 dakikalık bir çalışma neticesinde çocuğun koluna saplanan demir korkuluğu kesti. Demirin kesilmesi sonrasında küçük çocuk Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (HE-

