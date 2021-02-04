Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Koltuk imalathanesinde yangın korkuttu

Koltuk imalathanesinde yangın korkuttu

Yanan imalathaneden detay

Mobilya Fabrikası Oksijen İmalathane Mobilya Yangına Müdahale 

-Ekiplerden detay
-Dumandan etkilenen çalışanın ambulansa alınması

( BURSA )- Yangına müdahale eden işçilerden biri dumandan zehirlendi BURSA

- Bursa İnegöl metal Sanayi Sokak’ta bulunan bir mobilya fabrikasında çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangına müdahale eden işçilerden biri dumandan etkilenerek zehirlendi. Edinilen bilgilere göre yangın İnegöl Metal Sanayi 26. Sokak’ta bulunan bir koltuk firmasına ait İmalathane bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden çalışanlar kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler bir saatlik çalışma sonucu yangını büyümeden söndürdü. Yangına müdahale eden işçilerden biri dumandan zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri çağrıldı. Gelen ekipler dumandan etkilenen işçi ambulansı olarak oksijen verdiler. Daha sonra hastaneye götürüldü. Yangın sonucu iş yerinde maddi hasar meydana gelirken Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Evde Canı Sıkılınca Bunu Yaptı!Evde Canı Sıkılınca Bunu Yaptı!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı