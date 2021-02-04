Koltuk imalathanesinde yangın korkuttu

-Ekiplerden detay

-Dumandan etkilenen çalışanın ambulansa alınması



( BURSA )- Yangına müdahale eden işçilerden biri dumandan zehirlendi BURSA



- Bursa İnegöl metal Sanayi Sokak’ta bulunan bir mobilya fabrikasında çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangına müdahale eden işçilerden biri dumandan etkilenerek zehirlendi. Edinilen bilgilere göre yangın İnegöl Metal Sanayi 26. Sokak’ta bulunan bir koltuk firmasına ait İmalathane bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden çalışanlar kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler bir saatlik çalışma sonucu yangını büyümeden söndürdü. Yangına müdahale eden işçilerden biri dumandan zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri çağrıldı. Gelen ekipler dumandan etkilenen işçi ambulansı olarak oksijen verdiler. Daha sonra hastaneye götürüldü. Yangın sonucu iş yerinde maddi hasar meydana gelirken Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.



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