Koltuk değneğinde uyuşturucu madde ele geçirildi



- Gaziantep’te koltuk değneğine uyuşturucu madde gizleyen şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turan mahallesinde şüpheli hareketlerinden dolayı arama yaptıkları bir şahsın koltuk değneklerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Ekipler, koltuk değneğine saklanmış halde bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirirken, şüpheli şahsı gözaltına aldı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.



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