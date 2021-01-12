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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Koltuk değneğinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Koltuk değneğinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Ekiplerin şahsın koltuk değneklerinde yaptıkları arama sonucu ele geçirdiği uyuşturucu madde anlarına ait görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Metamfetamin 


- Gaziantep’te koltuk değneğine uyuşturucu madde gizleyen şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turan mahallesinde şüpheli hareketlerinden dolayı arama yaptıkları bir şahsın koltuk değneklerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Ekipler, koltuk değneğine saklanmış halde bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirirken, şüpheli şahsı gözaltına aldı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.
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