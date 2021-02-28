Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Koltuğun dereye atıldığını gören sporcular isyan etti

Koltuğun dereye atıldığını gören sporcular isyan etti

-DERENİN İÇİNDE DURAN KOLTUKTAN GÖRÜNTÜ

( BURSA -ÖZEL) BURSA


- Bursa'da koşu yapan sporcular, derede gördükleri manzarayla öfkeden deliye döndü.Osmangazi ilçesi Botanik Park'ın altındaki dere kenarında koşu yapan sporcular, sorumsuz vatandaşlar tarafından dereye atılan koltuğu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Derelerde birçok çöp çeşidine rastlayan sporcular, şehrin merkezinden geçen dereye koltuk atıldığını görünce öfkelenip duruma isyan etti. Sorumsuz kişilere tepki gösteren koşucular, koşularına kaldıkları yerden devam etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı