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Kolombo lakaplı seri hırsız yakalandı
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Kolombo lakaplı seri hırsız yakalandı

Kolombo lakaplı seri hırsız yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı

Operasyon Jandarma Akalan Hapis Cezası Hırsız 

-Genel ve detaylar
-Hırsızın sağlık kontrolünden geçirilmesi
-Genel ve detaylar

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis kent merkezi ile köylerde birçok hırsızlık olayının faili olarak aranan ve hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Kolombo' lakaplı M.A. düzenlenen operasyonla jandarma tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Kilis kent merkezinde ve köylerinde birçok hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olaylarının faili olarak aranan ve hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kolombo lakaplı M.A isimli şüpheli, metruk binaya düzenlenen operasyonla yakalandı. İfadesi alınan M.A., sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (MAD-SVY-
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