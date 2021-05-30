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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
- Kolombiya’da polis helikopteri düştü: 5 ölü

- Kolombiya’da polis helikopteri düştü: 5 ölü

Helikopter enkazından görüntüler

( BOGOTA ) BOGOTA

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- Kolombiya’nın Bolivar bölgesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu 5 polis hayatını kaybetti. Kolombiya’nın Bolivar bölgesinde bulunan Cantagallo’daki Patico Alto yakınlarında Ulusal Polise ait helikopter düştü. Kazada 5 narkotik polisi hayatını kaybetti. Devlet Başkanı Ivan Duque yaptığı açıklamada, Cantagallo’da meydana gelen kazada hayatını kaybeden polisler nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Helikopterin mekanik arıza nedeniyle düşmüş olabileceği düşünülüyor.
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