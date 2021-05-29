-Popayan'dan yangın görüntüleri

-Ülke genelinde çıkan olaylardan detaylar

-Cali'de bulunan Devlet Başkanı Duque'nin açıklaması



( BOGOTA ) - Kolombiya'da hükümet karşıtı protestoların 1. ayında sokaklar karıştı: 4 ölü- Cali'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi BOGOTA



- Kolombiya'da 28 Nisan'dan bu yana gerçekleştirilen hükümet karıştı gösterilerin 1. ayında sokaklar savaş alanına döndü. Cali kentinde çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybederken, 1 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kolombiya'da hükümetin vergi reformu paketine karşı başlayan protestolar 1 ayını doldururken, Ulusal İşsizlik Komitesi (CNP) tarafından yapılan çağrıyla halk bir kez daha sokaklara indi. Başkent Bogota başta olmak üzere Medellin, Cali, Popayan ve Valle de Cauca'da binlerce kişi Devlet Başkanı Ivan Duque karşıtı gösteri düzenledi.

Protestoların merkez üssü haline gelen Cali'de göstericiler ile polis arasında tansiyonun yükselmesiyle şiddetli çatışmalar yaşandı. Çıkan olaylarda 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Cali'deki gösterilerde yola barikat kuran protestocuların protestolara sızmakla suçladığı Başsavcılık ajanına saldırdığı, gerilimin giderek artmasıyla ajanın 2 kişiyi vurarak öldürdüğü ifade edildi. Olayın ardından kaçmaya çalışan ajanın ise başka bir sokakta öldürüldüğü aktarıldı. Başsavcı Francisco Barbosa da olayı doğrulayarak ajanın sivillere ateş açması sonucu öldürüldüğünü, ancak o sırada görevde olmadığını vurguladı. 4. ölümün ise Cali ile Candelaria kasabası arasındaki yolda meydana geldiği belirtildi. Sokakların savaş alanına döndüğü Cali'de yerel saatle 19.00’dan itibaren 1 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Devlet Başkanı Duque de kente geldi. Duque, ordunun sokağa indini belirterek, "Bu konuşlandırma, 24 saatten daha kısa bir sürede kapasitemizi neredeyse üç katına çıkaracak ve vandalizm, şiddet, kentsel terör eylemlerini gördüğümüz kritik noktalara da yardım sağlayacak" diye konuştu.

Sokakların savaş alanına döndüğü kentte yerel saatle 19.00’dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bogota'da ise tarihi Bolivar Meydanı'nda toplanan grupların gösterileri barışçıl geçerken, farklı noktalara yayılan bazı göstericiler otobüs duraklarına, bankalara ve iş yerlerine zarar verdi. Popayan'da da sokaklar yangın yerine döndü. Göstericiler caddelerde kurdukları barikatları ateşe verdi. 28 Nisan'da başlayan vergi reformu karşıtı gösterilerin bilançosu ise ağır oldu. Kolombiya Ombudsman Ofisine göre 1 ay süren gösterilerde 46 kişi hayatını kaybetti.

