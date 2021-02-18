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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Kolombiya'da hastaneye dalan inek 1 kişiyi yaraladı

- Kolombiya'da hastaneye dalan inek 1 kişiyi yaraladı

ineğin hastaneye dalması

Hastane Kamera Bekleme Odası Gesi 

-ineğin koşarak hastalara saldırması
-köşeye sıkışanlar
-ineğin 1 kadını yaraladığı anlar
-kadının yerde çırpınması
-çevredekilerin kadını kurtarmak için ineği çektiği anlar
-detay

( BOGOTA ) BOGOTA

- Kolombiya'da bir hastanenin bekleme odasına dalan ve paniğe neden olan inek, köşeye sıkıştırdığı 1 kişiyi yaraladı. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın Antioquia bölgesindeki San Rafael Hastanesinde bir inek hastaneye daldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir anda bekleme odasına giren ineğin randevu için bekleyen hastalara saldırdığı görüldü.
O anlarda büyük panik yaşanırken, inek köşeye sıkıştırdığı 1 kişiyi yaraladı. İneğin darbelerini alan kadının saniyelerce yerde çırpındığı kameraya yansıdı. Yaralı kadını kurtarmak için çevredekilerin büyük çaba harcadığı görüldü.
Yaşanan korku dolu olayın ardından inek bir süre sonra alanı terk ederken, sahibinin özür dilemek için hastaneye geldiği belirtildi.
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