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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Kolombiya'da canlı yayında sıra dışı anlar: Dev ekran konuklardan birinin üzerine düştü

- Kolombiya'da canlı yayında sıra dışı anlar: Dev ekran konuklardan birinin üzerine düştü

canlı yayından detaylar

Televizyon Canlı Yayın Spor Programı 

-duvardaki ekranın düşmesi
-konuğun kafasını masaya çarpması
-sunucudan detay

( BOGOTA ) BOGOTA

- Kolombiya'da bir televizyon kanalının canlı yayına katılan konuklardan birinin üzerine stüdyodaki dev ekran düştü. Kolombiya'da bir televizyon kanalında günlük yayınlanan spor programında facianın eşiğinden dönüldü. Stüdyoda duvara sabitlenmiş halde bulunan dev ekran, canlı yayın sırasında konuklardan birinin üzerine düştü. Ekranın düşmesiyle birlikte yüzünü masaya çarpan konuk, büyük tehlike atlattı. O anda sunucunun yerinden kıpırdamaması dikkat çekerken, yaralanan konuğun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
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