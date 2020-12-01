KÖLN - Almanya’da bir araç yayalara çarptı: 2 ölü, 15 yaralı
- Olay yerinden görüntülerYARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, SALGIRGANLA İLGİLİ BİLGİLER EKLENDİKÖLN (AA) - Almanya ’nın Rheinland - Pfalz eyaletinin Trier kentinde bir aracın yayalara çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı bildirildi. Trier polisinin yaptığı açıklamaya göre, araç trafiğine kapalı bir caddeye giren aracın 51 yaşındaki sürücüsü tutuklandı.Polis olay yerinden uzak durulması ve olayda çekilen görüntülerin sosyal medya hesaplarından yayınlanmamasını istedi.Alman basınında yer alan haberlerde, aracının 51 yaşındaki sürücüsünün Alman olduğu belirtildi.Olayda terör saldırısı motifleri olmadığı, tutuklanan kişinin psikolojik sorunları olabileceği üzerinde durulduğu ifade edildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım