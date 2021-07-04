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Koliva Beykozlulara unutulmaz bir Karadeniz gecesi yaşattı
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4 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Koliva Beykozlulara unutulmaz bir Karadeniz gecesi yaşattı

Koliva Beykozlulara unutulmaz bir Karadeniz gecesi yaşattı

Konserden görüntü

Karadeniz 

-Vatandaşların eğlenmesi
-Drone
-Detay

( İSTANBUL -DRONE)- Beykoz sahilde Koliva ile karadeniz rüzgarı esti- Beykozlular Koliva konseri ile coştu İSTANBUL

- Karadeniz müziğinin sevilen grubu Koliva, Beykoz Belediyesi’nin sahil etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde Beykozlulara unutulmaz bir Karadeniz gecesi yaşattı. Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen ‘sahil etkinlikleri’ tüm hızıyla sürüyor. Etkinlikler kapsamında Karadeniz müziğinin sevilen grubu Koliva, konser verdi. Beykoz sahili etkinlik alanında düzenlenen konserde birbirinden güzel Karadeniz şarkıları seslendirildi. Karadeniz şarkılarına eşlik ederek dans eden Beykozlular, gönüllerince eğlendi. ‘Beykoz sahil etkinlikleri’, 15 Temmuz’a kadar devam edecek.
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