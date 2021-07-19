Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Kol nakli olan hastadan ilk görüntü...Kollarını hissetmeye ve sol kolunu hareket ettirmeye başladı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kol nakli olan hastadan ilk görüntü...Kollarını hissetmeye ve sol kolunu hareket ettirmeye başladı

Kol nakli olan hastadan ilk görüntü...Kollarını hissetmeye ve sol kolunu hareket ettirmeye başladı

Özlenen Özkan görüntü

Dinamit Kol Nakli Allah Çift Kol Nakli Ameliyat 

-Hastanın odasını girişi
-Hasta ile sohbeti
-Hastanın kolunu hissettiğini söylemesi
-konuşmalar
-Hastanın konuşması

( ANTALYA ) ANTALYA

- Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi ile birlikte 14 saat süren ameliyat ile çift kol naklini yaptığı Yavuz Ayılmazdır’la Kurban Bayramı öncesi bir araya geldi. Rutin kontroller için Prof. Dr. Ömer Özkan’ın sık sık ziyaret ettiği Yavuz Ayılmazdır’a ve refakatçisi olan babasına iyi bayramlar dileyen Rektör Özlenen Özkan, Ayılmazdır ile sohbet etti. 9 yaşındayken dinamit patlaması sonucu iki elini bilek hizasından kaybeden Yavuz Ayılmazdır, 25 yıl sonra ilk kez kollarında ufak hislerin oluştuğunu ve sol elinde hafif hareketlerin başladığını söyledi.

Rektör Özkan da his duygusunun giderek artacağını ve 5-6 ay sonra yavaş yavaş hareketlerin başlayacağını kaydetti.
Yavuz Ayılmazdır’a moral desteği veren Rektör Özkan, “Görüyorsun yavaş yavaş sıkıntın azalıyor. Serbest bir şekilde yürümeye başladığın zaman kendini çok iyi hissedeceksin. Bir sonraki bayramda artık ellerini çok rahat bir şekilde kullanacak seviyede olacaksın inşallah” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Defalarca ameliyat oldu ama...Defalarca ameliyat oldu ama...
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı