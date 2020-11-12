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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kokoreççi görünümlü gece kulübüne polis baskını kamerada

Kokoreççi görünümlü gece kulübüne polis baskını kamerada

Kokoreççiden görüntü

Polis Gece Kulübü Kamera Polis Baskını Polis Ekipleri 

-Gece kulübüne inilen bölge
-Gece kulübü olarak kullanılan alandan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Polis ekiplerinin baskını sonucu kokoreççi mühürlenerek cezai işlem uygulandı İSTANBUL

- Esenyurt’ta bir kokoreççinin alt katına girip çıkanlardan şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine baskın düzenleyen ekipler, iş yerinin altında gece kulübü olduğunu tespit etti. Ekiplerin baskın düzenlediği mekan mühürlenirken, iş yeri sahiplerine cezai işlem uygulandı. Esenyurt Osmangazi Mahallesindeki bir kokoreççi dükkanına günün farklı saatlerinde çok sayıda insanın girip çıkmasından şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarı değerlendiren ekipler kokoreççiye gelerek incelemelerde bulundu. İşyerinin alt bölümüne inen dar bir merdiven olduğunu gören ekipler, alt kata inince şaşkına döndü. Ekipler kokoreç dükkanının alt katında neon ışıklarla, loş biçimde aydınlatılan masalar olduğunu, kadın ve erkeklerin birlikte oturarak alkol tükettiklerini ve müzik yayını yapıldığını belirledi. İşyerinde incelemelerde bulunan ekipler, kokoreççi dükkanını mühürleyerek sahibine cezai işlem uyguladı.
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