Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kokoreç arabası cayır çayır yandı

Kokoreç arabası cayır çayır yandı

Yanan araçtan detay

-Ekiplerin incelemelerde bulunması

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla-Aydın Karayolu Kavaklıdere yol ayrımında bulunan Kokoreç aracı tüp borusunun alev alması sonucu tamamen yandı. Kavaklıdere yol ayrımında bulunan kokoreç aracının yanması üzerine Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi.
Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin sevk edildiği yangında alev alev yanan araca itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonrası söndürülen araçtaki yangın sonrası büyük hasar oluştu. Yangının araçta bulunan tüpün borusunun alev alması sonucu çıktığı açıklandı. (BT-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı