KOKAND - Türk Konseyi Turizm Bakanları 6. Toplantısı Özbekistan’da yapıldı
- Toplantıdan detaylar - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklaması - Sembolik anahtarın Kokand Şehir Belediye Başkanı Usmanov’a teslimi - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "2020 yılında Türkiye’nin turizm sektörü 16 milyon yabancı turisti ağırlamıştır" - Toplantıda Kokand şehri, Türk Konseyi’nin turizm başkenti ilan edildiKOKAND (AA) - Türk Konseyi Turizm Bakanları 6. Toplantısı, Özbekistan ’ın doğusundaki Kokand şehrinde gerçekleştirildi. Toplantıya, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Turizm ve Spor Bakanı Aziz Abdukhakimov, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Aktoktı Raimkulov, Azerbaycan Devlet Turizm Ajansı Başkanı Fuad Naghiyev, Kırgızistan Ekonomi ve Maliye Bakan Yardımcısı Seyit Rısaliyev ile gözlemci üye Macaristan’dan Ulusal Turizm Ajansı Program Direktörü Marta Fazekas katıldı. Toplantıda konuşan Ersoy, Türkiye’nin, Orta Asya ülkelerine tek milletin farklı devletleri gibi davrandığını belirterek "Türkçe konuşan ülkelerle ilişkilerimizi gerçek potansiyele ulaştırmak Türkiye’nin eskiden beri vizyonu olmuş ve bu vizyon, küresel politikaların son 20 yılında önemli bir yer kazanmıştır." dedi. Ersoy, Türkiye’nin salgın döneminde turizm sektörünü desteklemeye yönelik çalışmalarını aktararak “Salgın sürecinde Türkiye, turizm endüstrisini desteklemek ve turizmde güveni yeniden tesis etmek için harekete geçen birkaç ülkeden biri olmuştur. Zamanında yapılan o müdahaleler sayesinde 2020 yılında Türkiye’nin turizm sektörü 16 milyon yabancı turisti ağırlamıştır.” ifadelerini kullandı.Finansal destek programının yanı sıra ilgili bakanlık ve sektör paydaşlarıyla iş birliğinde hazırladıkları güvenli turizm sertifikasyon programının 2020 yılından itibaren uygulamaya başlandığını anımsatan Ersoy, bu programın kendi alanında dünyadaki ilk örneklerden biri olduğunu vurguladı.Ersoy, Türkiye'nin son 2 yılda dünyada en yoğun turizm tanıtımı yapan ülkeler sıralamasında en başta yer aldığını, Turizmi Geliştirme Ajansı’nın etkinlikleri sayesinde Türkiye’yi en çok destinasyona sahip ülke konumuna getireceklerini kaydetti. Ersoy, geleneksel İpek Yolu'nun eşsiz kültürel, manevi, tarihi ve gastronomik değerleriyle turistleri buluşturmayı amaçlayan Modern İpek Yolu ortak tur paketinin Türk Konseyi üye ülkelerin en önemli iş birliği alanlarından biri olduğunu, bu bağlamda, Türk Konseyi’nin tanıtım çalışmalarına destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.Genel Sekreter Amreyev ise Türk Konseyi’ne üye olmasının ardından birçok toplantıya ev sahipliği yapan Özbekistan 'da bu kez turizm bakanları toplantısının yapıldığını belirterek zengin bir kültür ve tarihe sahip Özbekistan 'da bu toplantının yapılmasının sevindirici olduğunu belirtti. Kovid - 19'un turizm sektörünü olumsuz etkilediğini, aşılama sürecinin tamamlanmasıyla bu durumun iyileşeceğini umduğunu belirten Amreyev, konseye üye ülkelerin turizm potansiyelinin arttırılmasının önemini vurguladı. Bu konuda üye ülkelerin büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Amreyev, bu toplantının üye ülkelerin turizm alanındaki iş birliklerinin arttırılmasına hizmet edeceğini kaydetti. - Kokand, Türk Konseyi turizm başkenti seçildiToplantıda konuşan Abduhakimov de 2 bin yıllık bir geçmişe sahip Kokand'ın, yüzyıllardır bölgenin ilim, kültür, sanat, edebiyat ve el sanatları merkezlerinden biri olduğunu, 20. yüzyılın başında Türkçe konuşan halkları birleştirmeyi amaçlayan Türkistan Muhtariyeti’nin bu şehirde kurulduğunu anımsattı.Abduhakimov, Türk Konseyi’nin turizm başkenti girişimini desteklediklerini belirterek “ Özbekistan tarafı, Türk dünyası ve halklarının kalkınmasında özel bir yeri olan ve İpek Yolu'nun gelişimine önemli katkılarda bulunan Kokand’ı Türk Konseyi'nin ilk turizm başkenti olmasını öneriyor.” dedi. Toplantıda, katılımcılar öneriyi kabul ederek Kokand’ın Türk Konseyi’nin turizm başkenti olarak ilan edilmesini kararlaştırdı.Amreyev, toplantının ardından Türk Konseyi turizm başkentinin sembolik anahtarını Kokand Şehir Belediye Başkanı Maruf Usmanov’a teslim etti.Toplantıda, üye ve gözlemci ülkeler arasında salgın döneminde turizmin geliştirilmesi, salgına karşı mücadelede turizm alanında alınan hijyenik ve güvenlik önlemlerine ilişkin iş birliğinin yapılması ele alındı.
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