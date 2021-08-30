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Kocatepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılına özel çekilen kısa film büyük beğeni topladı
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kocatepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılına özel çekilen kısa film büyük beğeni topladı

Kocatepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılına özel çekilen kısa film büyük beğeni topladı

-Kısa filmin görüntüsü

( AFYON KARAHİSAR)- Onlar hiç korkmadılar ve tereddüt etmediler AFYON KARAHİSAR

Cumhuriyet Sosyal Medya Küçük Kız Kız Çocuğu Bağımsızlık 


- Büyük Taarruz’un başladığı ve devamında milli mücadelenin kazanıldığı Afyonkarahisar Kocatepe’deki şanlı destan çekilen kısa film ile anlatıldı. Film Mustafa Kemal Atatürk ile 11 yaşındaki kız çocuğu arasındaki geçen diyalogdan oluşuyor. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı ve cumhuriyetin temellerinin atıldığı Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Kocatepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümünün önemini anlatan kısa film izleyenleri duygulandırdı. Kocatepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemini anlatmak için çekilen kısa filmde küçük bir çocuğun kurtuluş ve bağımsızlık üzerine hayalinin canlandırıldığı filmde 11 yaşındaki Aysenaz Keskin rol alırken, Atatürk rolünde ise Aşkın Kayahan görev aldı. Filmde küçük kız Atatürk’e sorular sorarak savaşın nasıl kazanıldığının cevabını alıyor. Afyonkarahisar Valiliği tarafından çektirilen kısa filmi sosyal medya hesabından paylaşan Vali Gökmen Çiçek, paylaşımını “Biz bu toprakları kanla canla vatan kıldık. Bir milletin topyekün orduya dönüşüp destan yazdığı şanlı zaferin 99. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Zafer Bayramı'mız kutlu olsun” mesajı ile yaptı. (GC-
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