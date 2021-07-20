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Kocatepe Camisinde bayram namazı kılındı
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Kocatepe Camisinde bayram namazı kılındı

Kocatepe Camisinde bayram namazı kılındı

Bayram namazından detaylar

( ANKARA ) ANKARA

Tedbirler Bayram Namazı 


- Ankara’da, vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kıldı.Ankara Kocatepe Camii’ne erken saatlerinde gelen çok sayıda vatandaş, hijyen kuralları kapsamında içeri alındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak cami içerisinde, bayram namazını kıldı. Kılınan bayram namazının ardından teşrik tekbirleri eşliğinde dua edildi.
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