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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kocasının eve kilitlediği kadını polis kurtardı

Kocasının eve kilitlediği kadını polis kurtardı

Kadının polis tarafından getirilmesi

Polis Aracı Polis Psikoloji Polis Merkezi Kıskançlık 

-Kadının polis aracına götürülmesi
-Kadının konuşması
-Kadının evinin görüntüsü
-Rehin tutulduğu ev

( ADANA ) -- Adana'da 20 yıllık kocası tarafından kıskançlık yüzünden eve kilitlenen kadını polis kurtardı ADANA

- Adana’da 20 yıllık evli olduğu kocası tarafından kıskançlık yüzünden eve kilitlenen kadını polis kurtardı. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yıl önce Murat F. ile evlenen Sibel F. kocası tarafından eve kilitlendi. Bir türlü kapıyı açtıramayan kadın yardım için bağırdı. Bunun üzerine komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler koca Murat F.’ye ulaşıp kapıyı açtırdı. Kadın koruma altına alınarak polis merkezine götürülürken koca da gözaltına alındı. Zanlı kocanın karısını kıskanıp dışarı çıkmasını istemediği için eve kilitlediği öne sürüldü. Polis merkezine götürülen kocasının zaman zaman kendisini eve kilitlediğini belirten kadın, “Kendinin yaptığı her şey ortaya çıkacak. Her türlü şiddete maruz kaldım şuan da bir şeyim yok ama psikolojik yönden çok baskı uyguladı. 20 senedir bu şekilde ben onu çektim, kendisi deli beni mahvetti. Bugünde beni eve kilitledi” dedi.
(FKE-
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