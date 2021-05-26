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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kocasının dikkatini çekmek isteyen kadının kapkaç oyunun polis bozdu

Kocasının dikkatini çekmek isteyen kadının kapkaç oyunun polis bozdu

Yolda yürüyen kadın

Polis Güzergah Kapkaç Kamera Çöp Kutusu 

-Kolunu çizerek kendine zarar vermesi
-Çantayı çöp kutusuna atması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih'te kendisinden ayrılmak isteyen kocasının dikkatini çekmek için içerisinde 300 TL bulunan çantasının kapkaç sonucu çalındığı yalanını uyduran kadının oyununu polis bozdu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, kadının kendi kolunu çizdiğini ve çantasını çöpe attığını belirledi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay İskenderpaşa Mahallesi Aile Sokak’ta yaşandı. Polisi arayan kadın, kapkaç mağduru olduğunu ve içerisinde 300 TL bulunan çantasının çalındığını söyledi.

Olay yerine giden Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Serap A. ile görüşerek sözde saldırganın eşkalini aldı. Kadının söylediği saatte güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, herhangi bir şüpheli şahsın görülmediğini belirledi. Kadının bahsettiği güzergahtaki kameraları tek tek izleyen ekipler, gerçeği ortaya çıkardı. Görüntülerden kadının elini kendisinin çizdiği ve çantasını çöp konteynere attığı belirlendi. Kocasının kendisinden ayrılmak istediğini ve dikkatini çekmek için kapkaç yalanı uydurduğunu söyleyen Serap A. hakkında işlem yapıldı (ÖFA
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