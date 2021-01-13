Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kocasının dayak yediğini gören kadın pompalı tüfekle dehşet saçtı: 4 yaralı

Kocasının dayak yediğini gören kadın pompalı tüfekle dehşet saçtı: 4 yaralı

Olay yerinden görüntüler

Acil Servis İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 

--112 sağlık acil servis ekiplerinden görüntüler
--Polis ekiplerinden görüntüler
--Şüphelilerden görüntüler
--Komşuların tepkisiden görüntüler
--Genel ve detay
--pompalı tüfeğin arabaya konulması

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir kadın, kocasının komşuları tarafından darp edildiğini görünce evde bulunan pompalı tüfeği alarak ateş etti. Ateşleme sonucunda 4 komşu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay saat 20.30 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesi Huzur Mahallesi 1159 Sokakta meydana geldi. 4 katlı apartmanın 3’üncü katında oturan Hasan Hüseyin K. ile komşuları Ayten Y. Gülsüm Y. ve Gülnaz Y. ile gürültü nedeniyle tartışmaya başladı.
Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kocasının dayak yediğini gören Kutsal G. sinirlenerek evde bulunan pompalı tüfeği alarak ateş etti. Tüfekten çıkan kurşunlar komşuları Ayten Y., Gülsüm Y., ve Gülnaz Y.’yi yaraladı . O esnada kavgayı ayırmaya gelen komşu Mikail S. pompalıdan çıkan saçmalar sonucunda yaralandı. Kavga seslerini duyan diğer komşular polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Ayten Y., Gülsüm Y., Gülnaz Y. ve Mikail S.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk etti. Polis ekipleri şüpheli karı, koca Hasan Hüseyin G. ile Kutsal G.’yi gözaltına alırken çevredeki komşular tepki gösterdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. “Kocandan dayak yiyordun seni biz kurtarıyorduk“ Polis ekipleri tarafından apartmandan çıkarılan şüpheli Kutsal G.’ye apartmanda bulunan komşuları “Kocandan dayak yiyordun seni biz kurtarıyorduk” diye tepki gösterdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı