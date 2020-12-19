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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kocasının bıçakladığı 1 çocuk annesi, polis merkezine sığındı

Kocasının bıçakladığı 1 çocuk annesi, polis merkezine sığındı

polis merkezi önünde ambulans detayı

Polis Hastane Polis Merkezi Sağlık Ekipleri Yaralı Kadın 

-kadının ambulanstan indirilmesi
-kadının hastaneye girmesi
-detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da kocası tarafından bıçaklanan ve polis merkezine sığınan bir çocuk annesi kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay, merkeze bağlı Salıbaba Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir çocuk annesi C.K., dini nikahlı kocası tarafından aralarında çıkan tartışmadan dolayı bıçaklandı. Bacağından ve kalçasından bıçaklanarak yaralanan kadın, evden kaçarak Sanayi Mahallesinde bulunan polis merkezine sığındı. Polis, yaralı kadın için sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı kadın, polis merkezine gelen ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli kocanın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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