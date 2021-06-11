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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Kocasını ve görümcesini uykuda öldüren kadının ifadesi kan dondurdu

Kocasını ve görümcesini uykuda öldüren kadının ifadesi kan dondurdu

Olay yerinden arşiv görüntüler

Jandarma Sağlık Ekipleri 

-Adliyeden arşiv görüntü
-Fotoğraf

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye'de kocası ve görümcesini uyuduğu sırada silahla başlarından vurarak öldüren kadın ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandı. Katil zanlısı kadının ifadesi ise kan dondurdu.Edinilen bilgiye göre, Gülten Usta Osmaniye merkeze bağlı Köyyeri köyünde sabah saatlerinde kocası Süleyman Usta (27) ve görümcesi Ela Usta'yı (18) uyuduğu sırada av tüfeği ile başlarından vurarak öldürdü. Kocasını ve eşini öldürdükten sonra jandarmayı arayarak ‘kocamı ve görümcemi öldürdüm’ diyerek kendisini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, silahla vurulan Süleyman Usta ve Ela Usta'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınan Gülten Usta, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.İfadesindeki sözleri kan dondurduOlayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Gülten Usta’nın ifadesindeki sözleri ise kan dondurdu. Usta, 9 yıllık eşini şiddetli geçimsizlik yaşadığını için öldürdüğünü öne sürerken görümcesini ise çocuklarına şiddet uyguladığı için öldürdüğünü iddia etti.
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